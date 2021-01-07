蘋果公司App Store元旦用戶消費逾5億美元　創新高

蘋果公司(Apple Inc)在年度服務報告顯示，在元旦當日(即2021年1月1日)，旗下應用商店App Store錄得5.4億美元用戶消費額，按年增長40%，創下歷史紀錄。

蘋果公司股價周三(6日)收報126.66美元，跌3.32%。

另外，該公司指，在2020年平安夜至新年前夜的一周時間內，App Store的數碼商品和服務銷售額達到18億美元，並稱其Apple Books應用的月度活躍用戶人數現已達到9,000萬人。

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