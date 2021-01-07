美股收市：華盛頓爆衝突　無礙道指升437點創新高

即使就業數據欠佳，但市場反而炒作美國民主黨控制國會兩院可能加推刺激措施，但美國國會大樓的示威活動限制了美股周三(6日)升勢，3大指數收市個別發展，其中，道指創出收市新高。道指最多曾升631點，至中段升勢回順，收報30,829點，升437點或1.44%；標指收報3,748點，升21點或0.57%；納指收報12,740點，跌78點或0.61%。

大型科技股回落，亞馬遜、蘋果公司分別收跌2.49%和3.32%；Netflix下挫近4%；Facebook收市亦跌2.82%。

美國國會周三(6日)下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，總統特朗普的支持者到國會大樓外示威，部分示威者成功闖入國會大樓。華府在當地時間周三傍晚6時起宵禁。

另一方面，市場關注喬治亞州參議員補選結束，並憧憬如果民主黨在喬治亞州選舉大獲全勝，囊括兩席參議院，將大幅推升「加碼」刺激措施的出台機率。市場分析預料，新一輪財政刺激規模可能在6,000億至8,000億美元之間。

對於後市，曾準確預言過去兩次特大危機的Jeremy Grantham指出，股價爆炸式上升、極端的高估值，以及投資者歇斯底里的投機行為，令人相信這是金融史上最大泡沫之一。

「債券大王」格羅斯最新亦對美股泡沫化感到憂慮，認為推動市場的是強烈投機活動，以及美國政府財政刺激和聯儲局零利率政策。

數據方面，美國去年12月ADP私人職位意外減少12.3萬個，有別於市場預期增加8.8萬個，亦扭轉前一個月增加30.7萬個的勢頭。

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