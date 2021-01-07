國會暴動：美國企業組織促迅速罷免特朗普

特朗普的總統任期已經接近尾聲。

美國國會周三(6日)下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，總統特朗普的支持者到國會大樓外示威並引發衝突。據報道，有美國主要商業組織敦促美國高級官員考慮迅速免除總統特朗普的職務。

外媒報道，美國國家製造業協會(National Association of Manufacturers)主席Jay Timmons表示，「特朗普煽動暴力，以企圖挽留權力，任何捍衛他的投票當選人都違反了他們對憲法的誓言，並拒絕民主而支持無政府狀態。」他又認為，從國會大樓撤離的副總統彭斯應該認真考慮與內閣合作，援引第25修正案，以維護民主。

隨着候任總統拜登於1月20日就職，特朗普的總統任期已經接近尾聲。

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