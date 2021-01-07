【專家點評】楊俊文：2008年後美股只升不跌之謎？

從股票估值對盈利增長率計，現時股票應該是2008年量寬之後最高點。因為未能掌握100年所有數字，筆者相信現時估值對增長率有機會是100年來最高，事關70年代之前是金本位，貨幣供應和黃金對等，貨幣供應和黃金產出成對等，即是貨幣極之有限，但二戰之前都是戰爭狀態，人類戰時只信實物，金本位是有其歷史需要。

直至1971年尼克遜總統宣布結束金本位制度，聯儲局有最終貨幣發行權，發鈔多數是隨經濟狀況、通脹、外匯經常脹而定，可以說經濟好發多一點，經濟差收縮一點，所以傳統上我們有經濟周期之說。

直到2008年雷曼之後，聯儲局開始脫離經濟數字無限量寬之旅，只要是政府需要錢，無論是向民眾派錢、救銀行、發動戰爭、應對新冠肺炎一切都是以發鈔解決，所以美元的購買力不斷向下，資產價格可以完全不理實際經濟和盈利狀況下無限向上，因為股價及指數只是反映美元數量而非經濟好壞。既然美元本身發行數目沒有周期性，這也解釋了為甚麽股市自2008年後只升不跌的真實原因。

楊俊文 獨立股評人(作者為註冊持牌人士)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020