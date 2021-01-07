建業地產上月合同銷售額按年升0.8%
2021年01月07日 07:05
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建業地產(00832)公布，2020年12月，集團取得物業合同銷售額196.33億元人民幣(下同)，按年增0.8%；合同銷售建築面積2,926,720平方米，按年升3.3%；每平方米均價為6,708元，按年跌2.5%。
2020年全年集團已取得物業合同銷售總額1,026.42億元，按年增1.5%；總合同銷售建築面積14,597,103平方米，按年升1.8%；期內每平方米均價為7,032元，按年跌0.3%。
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