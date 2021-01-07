再鼎醫藥獲Argenx授予治療重症肌無力藥大中華區獨家許可

同日，作為Argenx授予Zai與合作有關的獨家許可的部分對價，公司與Argenx簽訂股票發行協議，據此，公司同意發行56.82萬股公司股份予Argenx支付預付款7,500萬美元。此外，Zai將向Argenx支付一筆保證不可抵扣，不可退還的7,500萬美元的開發成本分攤款，並在許可產品獲得美國食品藥品監督管理局首次批准用以治療重症肌無力後，以現金方式支付2,500萬美元。

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