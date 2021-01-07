【專家點評】彭偉新：物管股當炒？有甚麼選擇...

港股雖然在周三(6日)一度升破27,700點的水平，不過，未能進一步向好，而且更在部分強勢股回調下，恒指轉升為跌，曾一度跌至27,400點以下。但幸好，恒指仍然未有破壞過去兩日的上升走勢，尤其是RSI即使回調，但仍未有失守70的重要水平，即恒指整體上仍然屬偏強的走勢，未有出現即時見頂回落的風險。因此，恒指最近幾個交易日維持在保歷加通道頂部之上維持上行，未見所謂受制於通道頂部的阻力，主要是之前的保歷加通道垂直高度收窄至只有不足700點，因此，即使周三曾一度明顯回落近200點，加上再有消息指美國紐約交易所或會重新考慮繼續把三家中資電信股除牌的程序，亦未有令到恒指出現明顯的回吐壓力。

由於恒指在11月升破了整個自去年1月開始的跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，已成功破壞了去年1月至3月的跌浪，因此，只要恒指能維持在26,100點之上，配合資金繼續流入港股中，恒指會向去年1月高位29,174點水平進發。

股價自去年7月高位48.55元水平回調至今，回調幅度達到25%，而且股價自去年12月低位29.25元水平見底反彈後，已成功升破了50天線及100天線的阻力，只要能成功突破250天線的阻力，上升動力有望加大，並進一步帶動股價進一步反彈。

雅生活服務的股價在去年7月升上48.55元見頂後，便持續回落，形成了一浪低於一浪的下跌走勢，股價要跌至去年12月見29.25元後才見底。不過，RSI則在9月10日已先行見底及作出反彈，形成了一底高於一底的走勢，技術上出現了牛背馳的見底形態。

而在股價見底後，股價有望作出較明顯的反彈，若果以整個回調幅度的61.8%作為反彈，股價有望升返41.1元。投資者可以在36元平買入，短期可上望去年10月反彈時的阻力位41元，至於失守20天線，可以先行沽貨離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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