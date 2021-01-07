【市前重點睇】道指飆437點　金價回升

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至89.37；港匯反覆處7.7532；離岸人民幣(CNH)高見6.4481；美元兌日圓報103.02；歐元企1.2337；英鎊見1.3621。金價升至1,924.4美元。布油升上54.2美元；紐油高企50美元。

●外電報道，美國官員正考慮禁止美國人投資阿里巴巴及騰訊，而相關計劃仍在審議階段，或可能不會獲得通過，因各機構正討論相關計劃對市場影響有幾大。

●美國國會周三(6日)下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，總統特朗普的支持者到國會大樓外示威，並衝入大樓。華府宣布當地時間周三傍晚6時起宵禁。警員在大樓內施放催淚彈，一名試圖闖入眾院議事廳的女示威者被警員射傷中槍身亡。有美國企業組織促迅速罷免特朗普。

●美國去年12月ADP私人職位意外減少12.3萬個，有別於市場預期增加8.8萬個，亦扭轉前一個月增加30.7萬個的勢頭。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,430點，跌262點或0.96%。

●即月恒生指數夜期收報27,813點，升182點，高水121點，成交21,139張。

●蘋果公司(Apple Inc)在年度服務報告顯示，在元旦當日(即2021年1月1日)，旗下應用商店App Store錄得5.4億美元用戶消費額，按年增長40%，創下歷史紀錄。

●紐約2月期油收報每桶50.63美元，升70美仙或1.4%；布蘭特3月期油收報每桶54.3美元，升70美仙或1.3%。

●美國聯儲局公布去年12月15至16日進行的議息會議紀錄，指由於新冠肺炎病例再度激增，未來數月美國經濟活動料將放緩，但指疫苗研發及接種進展改善了中期性的經濟前景。

●紐約2月期金收報每安士1,908.6美元，跌2.3%。

●外媒報道，英倫銀行行長貝利周三(6日)表示，英國脫歐對當地金融領域帶來多達7,000個職位的流失，並稱雖然目前未知脫歐後對金融領域的最終結果，但這個數字比脫歐公投前的預期少很多。

●英國富時100指數收報6,841點，升229點或3.47%；法國CAC指數收報5,630點，升66點或1.19%；德國DAX指數收報13,891點，升240點或1.76%。

●紐約證券交易所日前突然撤回將內地3大國營電訊商之美國預託證券(ADR)除牌的決定，豈料不出一日又傳出美國財長姆紐欽反對，結果該所周三真的再度「轉軚」。

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