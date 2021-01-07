【股民熱話】中美股市走勢將脫鈎？港股好戲在後頭？

美國內鬥到「戲肉」，全球都在駐足觀望美國政局變化。紐約證券交易所在美國財長壓力下，轉呔再轉呔，重新要求3大中資電訊股退市。總之，依家美國內部七國咁亂，總統特朗普凡事不按常理出牌，有心理準備，一日呢位「狂人」未正式交出權力，咩事都可能發生！

筆者認為，經歷此事，可能有2大現象跟尾。第1，係在美上市的中企股，更大條道理諗後路，如加快回港作第二上市，甚至自行申請在美退市，改在中、港兩地上市。第2個現象，係更多的資金意識到美國內鬥已大大影響美國政府的決策，政治混亂，加上美股估值高企，將促使更多資金落實減持美國資產以降美國風險。

在呢2大趨勢下，今年港股可能要肩負起重要使命，就係要用實際表現印證中、美股市走勢脫鈎！即是說，即使美股見頂回落，甚至大冧市，不影響中國資產穩中有升的大格局，將有更多的資金流入人民幣資產，作為中國境外定價中心的港股，會有股反地心吸力支持着，盡顯中企股的實力！

呢份「良好」的願望會否實現，筆者都冇水晶球，但感覺若然美國政權交接生變，又或者即使白宮易主後，兩黨鬥爭不停，影響政策施行的話，按理資金從美國流出尋覓其他相對安全的投資需求會增加，中美既是對立，代表着兩國前景的資本市場此起彼落，各走各路，並非沒有可能，且看今能會否在港實現。

當然，要補充的係，要做到中美股市走勢脫鈎，一個不能少的關鍵因素，乃全球市場流動性須維持充裕，只有資金氾濫，全球資金乾坤大挪移，才有條件起到全球兩大市場走勢脫鈎的效果；若全球市場流動性趨緊，則結果會是全球股市調整，則中、美股市充其量只有「誰跌得較少」之別，難以分道揚鑣...

東網產經專欄作者 帥哥

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