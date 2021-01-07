【股市權法】金曹：好友主導大市　押注28400結算

踏入2021年，恒指非常有力，於去年12月尾，由26,700點開始轉好倉，當月期指結算拉高到26,943點，通常新一年的1月期指波幅會超過之前一年的12月很多，過去10年1月出現7升3跌，若升的話預期會超過1,300點，即1月比較肯定由好友主導，可以睇目標價由起步位26,700點+1,300點=28,000點，月中波幅大於1,300點也是正常，但結算未必可偏離28,000點太多。

1月期權活躍CALL最新部署約在28,000至28,400點，28,000點CALL期權金最高見384點，表示阻力位大概在28,400點，而28,400點CALL期權金最高242點，表示高於28,642點沽壓會十分強勁。好友最有利是由26,670點開始落注，27,800至28,400點分注套利，1月期權押注28,400點結算，2月再視乎外圍情況決定是否拉上29,200點，或回到27,200點附近炒上落。

以引伸波幅20%計算，一個月合理波幅是5.8%或約1,600點，即衝上28,300點也符合期權模型的估算。只要恒指收市穩守27,200點，後市有驚無險，如跌穿去年12月結算位26,943點，走勢才有機會轉弱。

高盛發報告唱好阿里，列為確信買入，由於浙江省監管機構已完成針對阿里反壟斷行為的現場調查，認為監管的影響或會淡化，風險可控，過往在線上遊戲及教育行業的監管對股價負面也只是短暫持續6至8個月，就算阿里的核心電商及金融科技業務估值下降，估值亦應為251元。其餘業務仍有不俗上升空間。

另外，公司最近宣布擬擴大回購計劃，由60億美元增至100億美元，認為股份風險回報吸引，予目標價352元，維持「買入」評級，並重申為確信買入名單內。期權活躍PUT 250元及活躍CALL 280元，估計在230元尋底之後，應很快在250元企穩，測試280元阻力。阿里引伸波幅40%，表示一季高低位上落20%或50元是合理預期。

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