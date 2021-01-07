【專家點評】陳蓓敏：京東走勢向好 上望阻力...

正當市場擔心美國對中企作出行政命令之際，紐約證券交易所突公布不再對中資三大電訊公司實施除牌工作。公布之中只提及對電訊公司，沒有提及其他企業。同時間，有消息指特朗普，簽署行政命令，禁與中國8間支付企業交易。新總統上場在即，全球都屏息觀察其對外政策。因新冠肺炎全球仍未受控，日本頒布持續緊急事態宣言，限制人流聚集，圖以改善確診個案，現距離目標舉辦奧運時間約只有半年時間，也難怪日本比其他國家更焦急。

承接上周強勢，港股本周續上探高位。過去兩天，恒指低部上移，強勢權重股走勢仍見動力。多間企業亦趁市場氣氛不俗，配股集資。落後本地地產股，因投行唱好樓價，也見甦醒起動。銀行股靜極見異動。近期人民幣現強，創逾兩年半新高，中間價於6.46水平。國內股指見穩，在港資金追逐人民幣資產選擇，物管股，華夏滬深ETF，基建鐵路股等做好。恒指周內見拾級而上，投資氣氛熱鬧。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。(客戶持有京東)

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