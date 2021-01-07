慎入？比特幣突破37000美元再創新高

虛擬貨幣「一哥」比特幣升勢未止，據CryptoCompare數據顯示，比特幣價格最新升破37,000美元，並漲至37,205美元再創歷史新高，最新仍飆逾9%，報37,196.8美元，市值突破7,000億美元。

綜觀去年，全球深受新冠肺炎疫情打擊下，經濟停擺，但比特幣升勢可謂一發不可收拾，去年初時僅約7,000美元，及至12月中衝破2萬美元大關；而現價較去年同期升幅超過4.2倍，不少市場人士擔心，比特幣升勢缺乏理據支持，其升得急，跌勢亦可以很快，勸投資者小心泡沫。

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