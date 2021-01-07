【專家點評】施羅德：買美市以外價值股分散風險

雖然不可能確定何時才是分散投資風險的最佳時機，但美國增長股在經歷頗長時間的領先優勢後，現時考慮分散投資未必是壞事。

受美國科技巨企表現出眾等因素影響，過去幾年在美國市場中表現強勁的股份，主要集中在極少數的股票。無可否認的一點是，這些企業目前仍在不斷蓬勃發展，因此要看淡它們的股價恐怕未是時候。然而，投資者已不禁思考這種趨勢還能持續多久。

美國股市的領先表現，反映投資者較看好增長股，多於價值股，美國超大型科技股的崛起不僅是美國的重要趨勢，亦是國際市場風格轉變的一部分。分析顯示，若按1990年代至2020年第二季度的表現計算，低估值的高質素股票的長遠表現良好，並錄得6.7%的平均回報，而估值偏高的低質素股票則錄得負8.6%的回報，表現遜色。

投資者或會認為這是估值、質素與回報之間的正常關係。然而，隨着投資者近年不顧質素地尋求更高的增長，它們關係正在瓦解的迹象已愈益明顯，而瓦解的過程亦已變得相當極端。單單以2020年第二季度為例，估值偏高的低質素股票表現遠比估值偏高的高質素股票優勝，而低估值股票則持續表現落後。整體而言，投資者以較高的價格購入低質素股票的模式料無法持之以恒。

雖然投資者在選擇將投資分散到價值股之餘，亦可繼續美國市場中進行投資，但價值投資以往在國際市場的表現較在美國市場優勝。當然，過往表現並非未來業績的指引，但仍可以循兩個方向思考。

首先，若現時對進行價值投資的目標明確，美國以外的股市將可作為增加持倉的理想選擇。其次，若希望通過增加國際持倉，以撤出估值偏高的美國市場和持續貶值的美元，價值型國際股票將會是可以考慮的選擇。

需要強調的是，我們的主要目的不是預測未來，但可以記住過去的一些教訓。也許現在的情況看起來不像，但國際股票在大部分時候的表現通常優於美股，亦具有多元化的優勢。

我們認為，有多個理由反映現時增持美國市場以外的股票並不是壞事。近期美股表現領先，主要是由超大型科技股所引領，雖然這些企業的成功可謂眾望所歸和合情合理，但它們估值已相當高，加上投資者對它們的預期較高，因而較易出現令人失望的表現。

與此同時，國際股票(特別是價值型股票)對比起基準的估值折讓已達到紀錄高位，而且似乎正處於價格錯配的區間。如果投資者能夠發掘具備優質特點(例如業務基本因素良好或財務實力強勁)的廉價股票，則有望把握重要的投資機會。

施羅德投資管理(香港)量化股票產品基金經理Daniel Woodbridge

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