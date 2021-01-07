港股缺乏方向　滙豐飆近半成　阿里騰訊捱沽

憧憬美股掀「藍浪效應」，道指再創新高；港股開市缺乏方向，恒生指數升23點，報27,715點；國企指數低開55點，報10,844點；科技指數跌50點，報8,559點。

金融股撐市，滙豐控股飆4.8%，開市報43.5港元；恒生銀行及友邦保險齊升1.9%，是表現最佳3隻藍籌。建設銀行及香港交易所升1%；中國平安及工商銀行升0.4%。

美國官員擬將阿里巴巴及騰訊列入投資黑名單，兩股開市跌3.9%及2.7%。其他大型科技股個別發展，京東集團跌5%；美團無起跌；小米集團升0.4%；中芯國際再彈2%。

紐交所又「彈弓手」，決定下周起將內地3大電訊股ADR退市，中國移動及中國聯通跌6.7%及5%，是表現最差兩隻藍籌；中國電信跌4.9%。

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