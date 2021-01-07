傳李小加將加盟「香港數字資產交易所」

李小加出任港交所行政總裁長達11年，去年5月宣布不續任，今年起轉為顧問。他任內搭建中港互聯互通、推動上市改革及併購倫交所失敗等。他曾表示，任內的工作談不上遺憾，大部分想做的事已經做了，或已進入軌道，已「盡了力」，亦可算是「心想事成」，對此感到很高興。

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