內地滬深3大指數升跌不一　聯通跌2%

美國不斷對中國企業施壓，最新傳出美國官員擬將阿里巴巴及騰訊列入禁止投資名單；內地股市個別發展，滬綜指高開2點或0.06%，報3,552點；深成指低開9點或0.06%，至15,178點；創業板指數低開8點或0.28%，至3,106點。

板塊方面，次新股領漲4.6%，金融及地產股穩升；而有色金屬股跌0.3%，飛機製造股跌0.6%，水泥股跌1%，石油股領跌1.5%。

個股方面，中國聯通跌2%，至4.3元人民幣。美國紐約證交所再度反口，周三(6日)宣布決定續將包括聯通、中移及中電訊在內的3隻中資電訊股除牌。

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