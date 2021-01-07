紐交所月轉軚再下令退市 3大內地電訊股急挫

紐交所表示，再次改變決定是因為美國海外資產控制辦公室(OFAC)的新指引，即截至1月11日，美國民眾無法與該3家公司進行某些交易。該所已通知發行人，該3家公司的證券交易將於1月11日美東時間凌晨4時起暫停。

去年12月31日，紐交所宣布對3家中國電信營運商實施除牌行動，不過本月5日其突然發聲明稱，不打算繼續進行上述工作。有分析指，該所隨意改口令中資企業對在美上市卻步，認為美國資本市場並非百分百透明及自由。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020