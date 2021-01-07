紐交所月轉軚再下令退市 3大內地電訊股急挫
2021年01月07日 09:57
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美國紐約證交所周三(6日)最新表示，繼續將中國電信(00728)，中國移動(00941)及中國聯通(00762)在美國上市的股票從主板上剔除。3大內地電訊股周四(7日)又捱沽，聯通曾瀉逾9%，低見4.55港元；中移跌6.7%，低見43.5元；中電信跌近6%，低見2.11元。
紐交所表示，再次改變決定是因為美國海外資產控制辦公室(OFAC)的新指引，即截至1月11日，美國民眾無法與該3家公司進行某些交易。該所已通知發行人，該3家公司的證券交易將於1月11日美東時間凌晨4時起暫停。
去年12月31日，紐交所宣布對3家中國電信營運商實施除牌行動，不過本月5日其突然發聲明稱，不打算繼續進行上述工作。有分析指，該所隨意改口令中資企業對在美上市卻步，認為美國資本市場並非百分百透明及自由。
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