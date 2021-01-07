郭家耀：料港股反覆向上　挑戰兩萬八

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，雖然市場近期充斥新經濟股遭監管等負面因素，但港股仍可反覆向上；而且資金近日流入中港股市明顯，成交量顯著上升，反映資金較看好大中華地區市場。他認為，恒指若守穩27,000點，可望挑戰28,000點大關。

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