郭家耀：料港股反覆向上 挑戰兩萬八
2021年01月07日 10:11
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，雖然市場近期充斥新經濟股遭監管等負面因素，但港股仍可反覆向上；而且資金近日流入中港股市明顯，成交量顯著上升，反映資金較看好大中華地區市場。他認為，恒指若守穩27,000點，可望挑戰28,000點大關。
據報美國政府考慮把阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)，納入於禁止美國民眾購買的中資股名單之中。他指特朗普在任日子正在倒數，對其政策能否執行仍抱觀望態度，而且此禁令相較3大中資電訊股除牌事宜，對華爾街影響更甚大。他認為，此事對騰訊、阿里股價短期有一定影響，但料公司今年盈利增長仍強勁，故不必恐慌拋售，甚或可趁低吸納以作持有。
至於3家中國電訊營運商的除牌事宜，他分析紐交所對此事態度彈出彈入，最終執行除牌固然對股價有影響，而且5G對中資電訊商盈利無太大幫助，ARPU仍徘徊低位，故不建議長揸。若果散戶想趁股價低迷博反彈，則可吼中移(00941)，因現金流強、防守力較高。
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