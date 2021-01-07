美國華爾街大戶紛紛表態　譴責暴力行為

外電報道，對於大批美國總統特朗普的支持者周三(6日)衝破警察防線闖入國會大樓，華爾街大戶如摩根大通、貝萊德、高盛、花旗等多家重量級投資銀行的執行長(CEO)紛紛呼籲終止相關暴力行為。

摩根大通執行長Jamie Dimon發表電郵聲明指，強烈譴責發生在國家首都的暴力行為，這不美國和國民該有的樣子。由民眾選出的領導人有責任呼籲終止這種暴力行為，接受選舉結果，遵循數百年來美國人一直堅持的民主原則，支持權力的和平過渡。

此前特朗普鼓勵他的支持者齊聚華盛頓為其推翻11月大選結果的努力吶喊助威。示威者闖進國會大樓，中斷了參議院和眾議院正在就拜登所獲亞利桑那州選舉人票是否應予接受進行的辯論。

身為特朗普「鐵粉」的Blackstone CEO Stephen Schwarzman也譴責了那些暴力抗議者的行為，並呼籲進行權力的有序過渡。他在一份聲明中指出，總統講話後出現的暴力場面令人震驚，有辱美國人一貫珍視的民主價值觀，這些滋事者破壞憲法的行為讓他感到驚訝和恐懼。11月份的時候他就說過，選舉結果已經非常清楚，美國人必須要有權力的和平過渡。

貝萊德執行長Larry Fink亦表示，這些暴力行為侵犯了國家，侵犯了民主，也侵犯了美國人民的意願。

高盛執行長David Solomon敦促美國開始進行民主再投資，重建曾使美國成為「傑出國家」的體系。

花旗執行長Michael Corbat在一份聲明中表示，那些人衝擊國會大樓阻止大選結果認證進程的所作所為讓他「感到厭惡」。

美國銀行執行長Brian Moynihan指國會大樓發生的事「令人震驚」，同時敦促美國人抱着和平和相互尊重的態度，為了共同一致的美國理想攜手共進。

Neuberger Berman Group LLC執行長George Walker表示，眼前所發生的事件令人傷心，但可悲的是並不讓人感到奇怪。他曾在去年11月與將近200家公司的老總一道在Partnership for New York的一封公開信上簽名，呼籲進行總統權力的有序交接。

富瑞執行長Rich Handler表示，任何形式的暴力都不合情理也不可接受，所有領導人都必須明確譴責發生在國會大樓的這種非法行為，並竭儘努力終止這些行為。

富國銀行執行長Charlie Scharf敦促立即停止暴力行動。

Visa Inc.的執行長Al Kelly也表明，大選結果浮出水面以來絕無任何事實表明拜登的勝選不完全合法，又指百分百支持大選結果和這個國家民眾的集體聲音。

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