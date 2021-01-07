股神巴菲特老貓燒鬚？12隻股票持倉帳面蝕逾800億元…

美股持續創新高，但美國股神巴菲特(Warren Buffett)旗下巴郡股價偏軟。外媒分析指，該集團的投資組合中，有12隻股票去年至今累跌12%或以上，招來約108億美元(約840億港元)帳面損失，當中大多數是金融股，是拖累其股價表現的原因之一。

外媒報道，該集團被金融股套牢，當中富國銀行跌幅最大，去年跌幅高達43%；SPDR金融類股ETF同期卻僅跌5.1%。事緣富國銀行深陷財務醜聞，營收無法增長。截至去年底，該集團仍持有富國銀行1.27億股，持股比例約3%，故僅富國銀行1隻股票，就讓其帳面損失近30億美元(約234億港元)。

不過，該集團在美國銀行(Bank of America)的帳面損失更多。雖然美銀股價自去年初以來僅跌14%，但該集團持有美銀10億股，持股比例高達11%。

該集團損手的股票還有非金融股，當中電訊服務供應商Liberty Latin America自去年初以來累跌43%，其他還有醫療保健公司Biogen、廣播業Sirius XM和地產股Store Capital。今年至今，百健累跌17%，Sirius XM和Store Capital跌12.7%。

幸而，該集團的投資組合中，最大倉位為蘋果公司(Apple Inc.)，去年升幅約80%，估計帶來540億美元(約4,200億港元)帳面利潤，有助抵銷其他倉位的損失。

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