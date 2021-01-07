【瑞通推介】阿里騰訊受壓 即市較多資金撈騰訊好倉
2021年01月07日 10:42
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瑞通認股證牛熊證銷售部：雖然華盛頓爆發示威活動，但投資者憧憬美國民主黨控制國會兩院或有利加推刺激措施，道指隔晚曾升631點，收報30,829點，升437點(或1.4%)，創收市新高。恒指昨盤中曾升至27,756點的逾10個月高位，收報27,692點，升42點(或0.15%)，連升六個交易日，累漲逾1,300點。今早好淡爭持，在27,700點附近反覆。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,800萬元，反映投資者預期大市將整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點。
據報，美國政府考慮把阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)，納入於禁止美國民眾購買的中資股名單之中，阿里低開4%後，跌幅擴大至6%，低位見216元水平；而騰訊則最多跌逾4%，低位見570元，其後跌幅略收窄。
另外，紐交所擬再度推進中國三大電訊高除牌。中移動(00941)低開近7%。連日破頂的小米(01810)昨高開在35.7元後沽壓持續，曾急挫7%至32.8元，收市仍跌近4%於33.9元，是表現最差藍籌，五日升勢亦告終。小米在新年首日總銷售額破6億元人民幣破紀錄，按年增長105%。不過有券商降小米評級至「沽售」，目標價由23元下調至22元，理由是已反映互聯網服務復甦帶來的盈利上行。小米今早未止跌，最多再挫7%，低見31.5元。昨有約7.6億元北水淨賣出小米，輪證資金流方面，逾1.2億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾730萬元淨流出。
有報道傳美團(03690)將入股連鎖酒店集團東呈國際，涉及兩成股權，加快布局線下業務。另有券商繼續唱好美團。股份昨曾漲5.8%至313.8元的一個月高位，收市企310元，升4.5%。今早曾回落約3%，一度跌穿300元。昨有逾10億元北水淨買入美團，輪證資金流方面，逾830元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,500萬元淨流入。
美國10年期國債孳息率重返1厘水平，市場憧憬銀行股或可增加利息收入，滙控(00005)昨午後抽升，收漲3.4%於41.5元，是約一個月以來重越250天線。今早最多漲逾5%，高見43.8元，逼近一個月高位44元阻力。昨有逾1,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾20萬元淨流入。
國家鐵路集團日前指，今年主要目標是全面完成鐵路投資任務，帶動水泥與基建股一同走高。中國建材(03323)昨抽升7.34%至9.65元，盤中曾升至9.7元。今早一度升逾2%，重返9.8元以上，其後曾由升轉跌。其輪證好倉昨錄近200萬元淨流入，同日亦有小量資金淨流入其淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
阿里價外、中短期購(18279)，行使價：269.08元，2021年5月到期，實際槓桿：6.7倍
阿里貼價、中年期沽(27517)，行使價：212.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.3倍
騰訊輕微價外、中短期購(18043)，行使價：648.88元，2021年4月到期，實際槓桿：7.4倍
騰訊輕微價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：6.5倍
中移輕微價外、中短期購(27351)，行使價：46.88元，2021年7月到期，實際槓桿：5.1倍
小米輕微價外、中短期購(20787)，行使價：35.23元，2021年5月到期，實際槓桿：4.2倍
小米輕微價外、中短期沽(28315)，行使價：29.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.2倍
美團價外、中短期購(18276)，行使價：360元，2021年6月到期，實際槓桿：4.7倍
美團輕微價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：4.4倍
滙豐輕微價外、中短期購(20755)，行使價：46.05元，2021年5月到期，實際槓桿：6.4倍
滙豐輕微價外、中短期沽(19817)，行使價：37.98元，2021年5月到期，實際槓桿：6.8倍
國材輕微價外、中短期購(18310)，行使價：10.98元，2021年5月到期，實際槓桿：5.2倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(67343)，收回價：26990點，槓桿比率：44.5倍
恒指熊證(54447)，收回價：28290點，槓桿比率：31.3倍
阿里牛證(50806)，收回價：198.19元，槓桿比率：9倍
阿里熊證(64453)，收回價：236.38元，槓桿比率：10倍
騰訊牛證(62696)，收回價：541.8元，槓桿比率：13倍
騰訊熊證(56387)，收回價：613.9元，槓桿比率：12倍
中移牛證(62053)，收回價：41.38元，槓桿比率：8.8倍
中移熊證(62051)，收回價：48.28元，槓桿比率：6倍
小米牛證(60155)，收回價：29.299元，槓桿比率：10.5倍
小米熊證(60642)，收回價：37.88元，槓桿比率：4.5倍
美團牛證(64505)，收回價：277.999元，槓桿比率：10.2倍
美團熊證(55541)，收回價：319.88元，槓桿比率：12.3倍
滙豐牛證(55534)，收回價：37.08元，槓桿比率：6.1倍
滙豐熊證(51068)，收回價：46.18元，槓桿比率：8倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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