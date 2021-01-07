【瑞通推介】阿里騰訊受壓　即市較多資金撈騰訊好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：雖然華盛頓爆發示威活動，但投資者憧憬美國民主黨控制國會兩院或有利加推刺激措施，道指隔晚曾升631點，收報30,829點，升437點(或1.4%)，創收市新高。恒指昨盤中曾升至27,756點的逾10個月高位，收報27,692點，升42點(或0.15%)，連升六個交易日，累漲逾1,300點。今早好淡爭持，在27,700點附近反覆。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,800萬元，反映投資者預期大市將整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點。

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