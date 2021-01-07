許繹彬：中美關係帶來不確定性 跟炒「鑊氣重」板塊
2021年01月07日 10:44
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港股周四早間走勢反覆，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，資金近日在「炒股不炒市」的格局下輪流炒作個別板塊，成交急增，不過中美關係依然緊張，不但封殺支付寶、騰訊支付等8個中國軟件，同時亦有消息指美國官員正考慮禁止美國人投資阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)，意味中美關係續為後市帶來很大的不確定性，而美國候任總統拜登上場後的對華方針亦是市場關注的焦點。
此外，內地物管股再度被市場注視，因市場突傳來發改委、住建部等10部門發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，內容主要要求加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級。惟他提醒，中央亦有對物管業加強監管，故投資者要慎防個股急升後的高追風險。
他建議投資者入市時需留意資金的流向，倘若某落後的板塊忽然「鑊氣重」，不妨跟炒一轉。
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