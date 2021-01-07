許繹彬：中美關係帶來不確定性 跟炒「鑊氣重」板塊

此外，內地物管股再度被市場注視，因市場突傳來發改委、住建部等10部門發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，內容主要要求加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級。惟他提醒，中央亦有對物管業加強監管，故投資者要慎防個股急升後的高追風險。

他建議投資者入市時需留意資金的流向，倘若某落後的板塊忽然「鑊氣重」，不妨跟炒一轉。

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