深圳將推出首部數據領域綜合性地方立法

廣東深圳市六屆人大常委會第四十六次會議於2020年12月28日首次審議《深圳經濟特區數據暫行條例(草案)》，為內地首部數據領域的綜合性專門立法，首次提出數據權益保護，明確規定收集、處理涉及隱私的個人數據須得到明示同意。

針對消費者反映強烈的「大數據殺熟」(意指同樣的商品或服務，舊客戶看到的價格反而比新客戶要貴出許多的現象)，該《草案》規定，經營性數據要素市場主體不得通過分析消費者的個人信息、消費記錄及偏好等數據，對商品或服務設置不公平的交易條件，侵犯消費者合法權益。

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