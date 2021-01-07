鄧澤堂：騰訊阿里短線有風險
2021年01月07日 10:45
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美國佐治亞州兩個國會參議院議席改選，市場觀望選舉結果，美股反覆上揚，納指表現較佳。美國財長姆紐欽向紐約證券交易所施壓，表示不贊同紐交所取消將三大中資電訊商中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)除牌的決定，紐交所其後表示考慮重啟除牌程序，要留意短期間，相關股份股價表現或再受拖累。
據報，美國總統特朗普周二簽署行政命令，禁止美國企業和個人參與8款中國企業開發的軟件交易，當中包括螞蟻集團旗下支付寶、騰訊(00700)旗下微信支付和QQ錢包，留意騰訊及阿里巴巴(09988)短期表現，或有風險。
恒指收市創去年2月19日以來新高，其他亞洲區股市同樣做好，美滙指數偏軟、資金聚集於亞洲區股市，預料恒指短期可挑戰去年2月高位約2萬8千點水平。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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