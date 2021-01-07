鄧澤堂：騰訊阿里短線有風險

恒指收市創去年2月19日以來新高，其他亞洲區股市同樣做好，美滙指數偏軟、資金聚集於亞洲區股市，預料恒指短期可挑戰去年2月高位約2萬8千點水平。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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