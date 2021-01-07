美國大型企業組織敦促政府免除特朗普總統職務

代表埃克森美孚、輝瑞及豐田汽車等1.4萬間美國企業的組織--全國製造商協會(NAM)敦促美國高級官員，在總統特朗普卸任前免除其職務。

外媒報道，數以百計的特朗普支持者闖入國會大樓，試圖阻止議員確認拜登獲勝。美國具政治影響力的NAM主席Jay Timmons批評特朗普煽動暴力來試圖挽留權力，任何捍衞他總統職務的官員都違反憲法。

代表不少美國大型企業的商業圓桌會議(Business Roundtable)表示，在華盛頓發生的動亂是在試圖推翻民主選舉合法結果，呼籲特朗普及所有相關官員制止混亂，並推動新政府平穩過渡。

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