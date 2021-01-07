花旗上調申洲國際目標價至175元　評級增持

該行表示，在《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)下，服飾和紡織業將最可受惠。在RCEP的訂立下，區內的貿易門檻和關稅將可大幅下降，申洲等在多國設廠及收入大多來自亞洲的企業都會受惠。

該行指，公司目前相較台灣地區的同業享有競爭優勢，因台灣不屬RCEP一員，而公司在疫情後自四大客戶手中獲取的訂單都出現強勁增長，公司將加速提升產能，並指今年可增產15%。

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