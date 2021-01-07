澳洲去年11月經季節性調整出口額升幅收窄至3%

澳洲統計局公布，經季節性調整後，2020年11月商品及服務貿易順差按月再度收窄至50.22億澳元，遠少於市場預期順差60億澳元，但已連續第35個月錄得順差，前值順差下修僅擴大逾16%至65.83億澳元。

該國11月季調後總出口額按月升幅再度收窄至3%，報363.93億澳元。期內季調後進口額按月升幅擴至10%，報313.7億澳元，前值上修轉升2%。

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