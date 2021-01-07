摩根大通上調內地航空股目標價

投資銀行--摩根大通發表的研究報告指出，由於主要國家包括中國正加快疫苗接種，故上調中資航空股及機場盈利預測，以反映疫情發展，以及人民幣匯價及燃料成本等因素，建議在股價調整時趁低吸納。

該行指出，國際空運協會預計去年底中資航空股將重拾盈利能力，優於國際同業，而內地民航局亦料，今年農曆年假期內地航空客運可回復至疫情前水平。「去哪兒」網站料全年客運有望按年升50%，與2019年比較則升10%。雖然部分地區出現疫情反彈，但近期科興疫苗獲批加上將免費為市民接種等，有望加快中國接種。

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