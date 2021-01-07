展望行業利潤及派息改善　美銀上調港銀股目標價

投資銀行——美銀發表的研究報告指出，在中美關係緊張及疫情全球爆發的情況下，預計去年香港本地生產總值(GDP)將下跌6.1%。隨着全球經濟復甦，今年有望恢復至增長4.7%，相信今年香港銀行股仍面對一定的利潤壓力，但市場貸款需求改善，信貸成本下降，故料去年股價累跌5至17%的港銀股，或迎來買入時機，特別是潛在派息可能刺激股價上行。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020