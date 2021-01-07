展望行業利潤及派息改善 美銀上調港銀股目標價
2021年01月07日 10:54
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投資銀行——美銀發表的研究報告指出，在中美關係緊張及疫情全球爆發的情況下，預計去年香港本地生產總值(GDP)將下跌6.1%。隨着全球經濟復甦，今年有望恢復至增長4.7%，相信今年香港銀行股仍面對一定的利潤壓力，但市場貸款需求改善，信貸成本下降，故料去年股價累跌5至17%的港銀股，或迎來買入時機，特別是潛在派息可能刺激股價上行。
由於低利率環境下利潤率的急劇壓縮，該行預計去年港銀股的收入將按年下降15至30%，相信宏觀經濟復甦，利潤率壓力可能會被更高的貸款增長和降低的信貸成本所抵銷，而展望今年前景會較樂觀。港銀股當中，該行認為恒生銀行(00011)於2019至2020年估值有所下降，但仍較同業為高，故予「跑輸大市」的評級，目標價上調1.3%至134.7港元。
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