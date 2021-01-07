華泰瑞銀斥513萬購AuroraCannabis美股股份
2021年01月07日 10:56
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華泰瑞銀(08006)公布，於周三(6日)進行的一連串交易中，於美國紐交所公開市場以總代價約512.5萬港元，購入7萬股AuroraCannabis, Inc.(美股：ACB)股份，平均價格為每股73.21元。
公司指，鑒於Aurora Cannabis, Inc.的財務表現及香港的低利率環境，認為收購事項為集團提供良好的機會，以利用其可用資本產生回報從而實現投資目標。
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