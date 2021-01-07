1個月港元拆息跌至0.133厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息企0.038厘水平；1星期升至0.07厘；與樓按相關的1個月跌至0.133厘；3個月續報0.29厘。

7/1/2021

隔夜 0.03881厘

1星期 0.07554厘

2星期 0.10679厘

1個月 0.13304厘

2個月 0.20161厘

3個月 0.29821厘

6個月 0.52768厘

12個月 0.66232厘

6/1/2021

隔夜 0.03875厘

1星期 0.06875厘

2星期 0.09732厘

1個月 0.13518厘

2個月 0.20304厘

3個月 0.30036厘

6個月 0.52929厘

12個月 0.66304厘

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