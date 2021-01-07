梁彥穎：恒指倘爆上28200宜減持 新舊經濟股各有隱憂

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎表示，現時新經濟和舊經濟股份各有隱憂。全球經濟受疫情重創，相信經濟要一段長時間才能復甦，與2003年時截然不同，傳統股不宜看得太樂觀。另一邊廂，中資大型科網股亦憂慮續受美國打壓。

惟他補充，美國針對中資股已不是新鮮事，待市場消化消息後，預期恒指本月仍有向上動力，首站目標兩萬八，但若短期升至28,200點宜先減持，待回落後才再買入。他亦建議現時避開投資單一股票，以分散風險。

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