【高盛推介】騰訊落後大市 睇升吼高槓桿輪證
2021年01月07日 11:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)昨日突破590元水平，收市升約2.2%。今早則見回落，最低見570元，現報574.5元，跌約3.7%，落後大市。有報道指，騰訊有份投資的在線教育平台，火花思維計劃在美上市。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧淡倉，當中認沽證於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約4,160萬元。熊證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,200萬元。而牛證於昨日亦獲資金轉向，錄得約1,120萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約11%，年期約2個月的高槓桿騰訊購(19688)，行使價636.38元，2021年03月19日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。貼價選擇可留意價外幅度約4%的短期騰訊購(28479)，行使價600.5元，2021年03月03日到期，實際槓桿10.0倍，貼價、短期高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛(63701)，與現價有約34.5元收回距離，收回價540元，行使價537.5元，換股比率500，槓桿比率14.3倍，高槓桿貼牛。遠牛選擇則可留意屬活躍條款的騰訊牛(63698)，收回價530元，行使價527.5元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，活躍條款遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價525元以上產品中，槓桿最突出的貼價騰訊沽(14828)，行使價535.38元，2021年04月26日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、行使價525元以上產品中，槓桿最高。並可留意年期約4個月的價外騰訊沽(28854)，行使價475.68元，2021年04月26日到期，實際槓桿8.8倍，價外、中年期。熊證方面的貼熊選擇可留意騰訊熊(63392)，與現價有約25.5元收回距離，收回價600元，行使價602.5元，換股比率500，槓桿比率18.7倍，市場上槓桿最高之一貼熊。遠熊選擇則可留意屬活躍條款的騰訊熊(52381)，收回價620元，行使價622.5元，換股比率100，槓桿比率11.5倍，活躍條款遠熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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