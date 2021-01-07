【高盛推介】騰訊落後大市　睇升吼高槓桿輪證

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧淡倉，當中認沽證於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約4,160萬元。熊證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,200萬元。而牛證於昨日亦獲資金轉向，錄得約1,120萬元資金流入。

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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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