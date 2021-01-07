【高盛推介】阿里曾失守220元 後市部署有咩工具？
2021年01月07日 11:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)昨日重上230元，收市升約3.1%。今早則再度下跌，早上低開約3.9%後跌幅擴大，最低見216.4元。現報220.6元，跌約4.1%，落後大市。有報道引述消息，指阿里擬於本月發行最少50億美元債。
觀察個股輪證資金流向，在本周一及本周二，分別共錄得約4,900萬及2,650萬元資金流入認購證及牛證後，昨日獲資金轉向沽出。而昨日資金亦轉向部署淡倉，分別錄得約160萬及210萬元資金流入認沽證及熊證。
投資者如看好，可留意屬活躍條款的高槓桿阿里購(26936)，行使價250.2元，2021年06月23日到期，實際槓桿5.8倍，活躍條款、高槓桿。並可留意屬行使價270元以上、五月底或以後到期產品中，槓桿最突出的阿里購(18718)，行使價269.08元，2021年05月26日到期，實際槓桿6.8倍，行使價270元以上、五月底或以後到期產品中，槓桿最高。牛證方面近牛選擇可留意阿里牛(63809)，與現價有約14.5元收回距離，收回價206.08元，行使價204.08元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。遠牛選擇則可留意與現價超過10%收回距離的阿里牛(64639)，收回價195元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約5個月的貼價阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、中年期。熊證方面可留意屬近熊的阿里熊(64600)，與現價有約29.4元收回距離，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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