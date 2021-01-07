碧桂園提早贖回2022年4月到期優先票據
2021年01月07日 12:08
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碧桂園(02007)公布，其已知會受託人及2022年4月票據持有人，所有尚未償還的2022年4月票據將於贖回日期2021年2月5日悉數贖回，贖回價相等於尚未償還2022年4月票據本金額的103.5625%，另加直至贖回日期的累計及未付利息。
於該公告日期，2022年4月票據之未償還本金額為5.5億美元。於贖回尚未償還的2022年4月票據後，2022年4月票據將會註銷，並據此從新加坡證券交易所的上市名單中除牌。
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