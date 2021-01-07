鄧建初：股市回顧與前瞻

香港自回歸後，經歷了兩次傳染病的浩劫。 2003年沙士肆虐，幸得內地及時推出「自由行政策」，將奄奄一息的香港經濟挽救過來，樓市股市均由谷底回升甚多，零售行業更得益匪淺。正當人們已把沙士回憶淡忘之際，2020年新冠病毒迅即大規模席捲全球，較諸17年前的疫魔更為狠惡。

之前一場令人傷感及唏噓不已的社會事件，已經將香港經濟從高峰推倒，零售旅遊等行業被弄至半死不活，再加上這個疫情，除了受惠於疫情的藥房、超市及網店外，飽受摧殘的各業已然危在旦夕。去年的港股市場，充分反映經濟情況，也出現了南轅北轍的兩極化現象。新經濟之科技、生物工程、新能源汽車及內地消費股等股份升幅驚人，反觀舊經濟股表現不堪入目，前者多是內地的企業，後者是土生土長的本地傳統生意，除了少數有經營網店的股票外，香港幾乎無一是新經濟股，難怪跑輸了幾條街。

作為經濟寒暑表的恒生指數，已不能正確反映本地狀況。昔日叱咤一時之本地龍頭股，對恒生指數升跌已起不了作用，就算以往風光一時之太古A及利豐，亦難逃被剔出恒指成分股行列的命運，後者跌至體無完膚之時，成功以低價私有化，對小股東們作出致命一擊，忠心追隨卻落得如斯下場，老一輩的傳統股民實在情何以堪。恒生服務公司眼見本地企業陸陸續續被淘汰出去，於是提出建議，保留一定數量的本地公司在成分股行列。是否能夠落實，在二月公布諮詢結果時便可知道。

新股市場熱鬧非常，惟上市數目之多，以及經常幾隻擠在同一時間，連初哥也感吃力。今時不同往日矣，以前多些時間消化公司基本面、行業前景等多項因素再作出決定，現在花多眼亂，而且良莠不齊，抽新股賺錢程度已不及往時般容易。加上多了一手黨參與，分薄中簽股數，掛牌時升幅較少者，抵償不了孖展之利息成本，假若誤中地雷如螞蟻集團般忽然上市不成，孖展可能損失慘重，欲哭無淚。

展望今年，仍有多隻明星新股陸續登台，新股熱潮不減去年。港股經歷去年的折騰後，市盈率跌至單位數字，而新經濟龍頭面臨壟斷法整頓，舊經濟股前景有望好轉，股票市場表現不會太差。更何況一眾科技巨頭股價已大跌，未來再大瀉機會較低。香港的最壞情況已出現，往後復甦機會大過繼續沉淪，恒生服務公司又作出大改革，初哥大膽預測，恒生指數應可一洗去年全年跌近1,000點之恥辱，上升機會甚大。

（後續：執筆時間上周六上午，恒指新的一年好開始，過去三日共升460點。）

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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