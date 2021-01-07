駿隆：去年強積金人均賺2.6萬元　料今年回報達8%

財富管理顧問公司駿隆表示，疫苗的推出令市場投資氣氛持續改善，帶動強積金市場於去年12月表現做好，月內強積金每人平均賺8,267元，全年人均賺26,920元。值得留意的是，去年恒生指數下挫，惟強積金全年回報不但不跌，反而升至11.8%，連續兩年達雙位數增長。該機構預計，今年強積金回報有望達至6至8%水平。

單計12月，三大主要指數錄得不同程度升幅，股票基金指數升5%；混合資產基金指數升3.8%；固定收益基金指數升0.3%。全年計算則分別升15.7%、13.2%及2.7%。

該機構預期，今年強積金回報將受三大要素影響，分別為大中華地區表現、疫苗效應與舊經濟板塊復甦速度，以及環球政府和央行財金政策。

駿隆集團常務董事陳銳隆指，2020年全年表現最好的首10大基金中，有7隻都屬於大中華基金，今年將持續看好大中華地區股票基金，他認為，市場預期央行量寬及財政政策措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎。預期疫苗可以大規模生產時，舊經濟板塊將會持續改善。

駿隆集團執行董事王玉麟指，去年積金局已放寬A股於強積金的投資比例，強積金基金經理將有更多空間挑選和投資於優質A股，強積金成員可把握機會，適當地投資於大中華股票基金，但這類別資產中，不同強積金計劃的資產配置和回報可相距甚遠，成員需謹慎選擇。

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