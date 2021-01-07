渣打料人民幣過度升值有害　監管機構愈趨警惕

截至今日(7日)下午約1時半，在岸人民幣報6.4573兌每美元，按日升42點子。渣打銀行發表報告指，人民幣過度升值可能有害，當全年增長超過6.5%時，或會導致出口增速放緩、國內產品被進口代替、結匯後出口收入減少及金融條件收緊等，影響工業企業的利潤增長，而中國監管機構對於人民幣快速上升愈來愈警惕。

該行指，倘若人民幣適度升值至低於6.5%，由於會帶來進口材料成本降低和全球需求增加，工業企業利潤通常都會有所增長。不過，某些行業如煤炭開採、葡萄酒、皮革、木材及化學產品製造業等，即使人民幣升值超過6.5%，亦享有強勁利潤增長。

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