西灣河鯉景灣「改裝」兩房單位　劈價100萬元沽

利嘉閣林敏表示，西灣河鯉景灣安屏閣中層C室，實用面積約629方呎，原則三房兩廁，改為兩房一廁，上月開始放盤，原叫價1,180萬港元，經議價後減價100萬元或約8.5%，最後以1,080萬元沽出，呎價約17,170元，折合建築面積呎價約14,381元。

據悉，原業主於1998年12月，以約346.8萬元購入上述單位，持貨多年，現轉手帳面獲利約733.2萬元，物業升值約2.1倍。上述為屋苑首宗二手成交個案，現時約有91個放盤提供，入場價由820萬元起。

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