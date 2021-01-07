香港去年11月私宅落成量4392伙　創近兩年新高

差餉物業估價署資料顯示，2020年11月私人住宅落成量約4,392伙，較10月僅1伙低位大幅彈升，並為2018年12月錄5,281伙後，接近兩年新高。

由於11月落成數字急增，令去年首11個月累積伙數增至18,077伙，相比全年目標20,854伙，相差2,777伙，暫達標約86.7%。期內落成單位集中於新界區，佔13,511伙，比率約74.7%，港島及九龍區則分別1,009及3,557伙。

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