政府經濟顧問歐錫熊：港出口有望受惠內地經濟復甦

政府經濟顧問歐錫熊指香港作為國際貿易中心，出口將受惠於內地經濟強勁的增長，有信心香地經濟今年很大機會恢復正增長。

他指出，內地十四五規劃將集中在創新及科技進步，以及內循環的發展模式，加上《區域全面經濟夥伴關係協定》RCEP為全球最大的自由貿易協議，香港作為國際貿易及金融中心將會受惠。

疫情的陰霾下，自去年11月末，第4波疫情為本地經濟活動帶來壓力，中小企的營商情緒大受打擊，本地PMI指數亦回跌至43.5。另去年首11個月基本通脹率放緩至1.4%，去年9至10月失業率稍微下跌至6.3%。隨着去年尾爆發第4波疫情，他認為將再度增添勞動市場的壓力，對低技術的勞工將會有較大影響，上季失業率或會稍微上升，本地通脹將會維持在較低水平，直至全球及本地經濟有實在的復甦。

隨着本地疫苗即將面世，他預料經濟活動下半年有望反彈，但部分行業短期仍面對挑戰，例如旅遊業因各地封關措施需較長時間恢復。

對於政府去年耗資逾3,100億港元支援各行各業，他認為有助保留工作崗位和減少企業倒閉，令過去1年財赤為有史以來最大數字，之後會採取適當的措施針對受影響的行業，並盡可能保持一次性開支，不過未來要更加關注香港財政狀況的可持續性。

歐美確診人數持續上升，不過內地有效控制疫情，自第2季起V型反彈，亦是唯一一個年內錄得正增長的經濟體。他表示，若疫苗順利在主要經濟體廣泛推出，將出去部分不確定性，下半年環球經濟將會有顯著改善，內地經濟將會是一大亮點，國際貨幣基金組織預測，今年全球經濟將按年反彈5%，相信可以為香港經濟復甦帶來動力，而今年內地經濟增長可達8%。

然而，他提醒，去年第4季歐美疫情反覆，對經濟影響或會延續至今年初，加上不同國家均需時完成接種，短期內為環球經濟帶來挑戰。另需留意疫苗接種進展的不確定性、以及拜登當選亦未必改變對華政策等。

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