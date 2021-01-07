佗衰家！美元弱勢為各國經濟復甦帶來隱憂

美元持續弱勢，驅使歐元和日圓處於多年來未見的高水平，對於全球央行而言，美元貶值是值得關注的問題，因為相對於美元，本國貨幣升值的狀況將導致出口受到威脅，為經濟復甦帶來阻力。

華爾街策略師表示，目前歐元兌美元匯率正朝向1.25美元邁進，是6年以來一直未能突破的高位，歐洲央行(ECB)曾就匯價作出口頭干預，表示將壓低持續升值的歐元。另一方面，日圓兌美元匯率近期亦一度觸及9個月高位，並引起日本政府官員的注意。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole SA)G10貨幣策略主管Valentin Marinov表示，歐元兌美元升至1.25水平，可能是ECB的「最後防線」，因為若歐元持續升值將進入高估區域，從而損害了歐元區的國際競爭力。

Marinov表示，ECB的口頭干預可能會使歐元再次回落，尤其是如果歐元區通脹率可能會低於ECB原先悲觀的預期。

華爾街分析師則認為，只要日圓和歐元的升值是逐步且是由大環境所驅動，睇升的格局就可能會持續。

由於市場預期新冠肺炎疫苗將持續推動全球經濟復甦，加上美國民主黨一旦取得參議院控制權，未來拜登政府有望釋放更多大規模紓困措施。

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示，除了歐元兌美元會否升破1.25關外，未來值得關注的還有美元兌人民幣會否跌穿6.20水平。Bechtel認為，未來數周美元有機會破位，屆時市場會問：「通脹是否已真如此高？若實際上並非高通脹，美元目前估值是否正確？」

渣打銀行全球G10外匯研究主管Steven Englander則表示，託美國財政部和聯儲局的福，美國的實際利率將進一步降低，因此，美元疲弱格局將會持續。

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