泡沫白熱化！全球虛擬貨幣總市值突破1萬億美元

外電報道，在近期比特幣的大升浪帶動下，全球虛擬貨幣總市值突破1萬億美元(約7.8萬億港元)！

報道引述追蹤機構CoinGecko的數據顯示，過去一年加密貨幣市場的總市值提高了5倍，達到一個里程碑。策略師列舉出的驅動因素包括投機性散戶交易者、追隨趨勢的量化基金、富人乃至機構投資者的旺盛需求。

據外電綜合報價，比特幣周四(7日)一度漲4%，突破37,000美元，過去一年升逾3倍。目前，比特幣約佔加密貨幣市場總市值的2/3，其次是以太幣佔約14%。以太幣年初迄今的升幅亦高達62%。

在全球資金氾濫之下，數碼貨幣可謂節節上升。雖然有評論相關泡沫必將破滅，又批評虛擬貨幣市場缺乏基本透明度，惟支持比特幣的投資者則認為，其為美元疲軟和通脹加劇風險提供避險渠道，類似黃金，惟批評者則認為兩者是兩種不同的產品，不可比較。

據研究機構Flipside Crypto的數據顯示，活躍比特幣帳戶的數量已接近2017年底的歷史高位，這或許是一些持有人打算賣出的一個訊號。不到2%的帳戶擁有95%的比特幣供應，因此少數幾筆大交易就能夠影響價格。上一次比特幣盛極而衰始於2017年底。

有交易員表示，摩根大通預測比特幣長線有望升至14.6萬美元，激化炒風。亦有看法指，美國法規更新後，將允許銀行使用一些波動性較小的虛擬貨幣進行支付，亦提振市場氣氛。

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