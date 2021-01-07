新冠肺炎痛擊日本經濟！被解僱人數突破8萬大關

根據日本厚生勞動省最新公布的數據顯示，截至1月6日，因受新冠肺炎疫情而遭到解僱及停止僱用，包括預估人數在內已突破8萬人次大關，至8.121萬人。其中東京都及埼玉、千葉、神奈川3縣再次發布緊急事態宣言，恐將導致經濟活動停滯，預料首都圈為主的解僱和停止僱用人出將會激增。

另外，統計數據也顯示，向日本各地勞動局及公共職業介紹所諮詢停業事宜的用人單位，目前累計已達到12.557萬家。

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