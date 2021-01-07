啟德新盤MONACO示範單位首度曝光！
2021年01月07日 15:00
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2B座28樓B室示範單位。
新盤市況重新升溫。會德豐地產旗下啟德MONACO今(7日)率先開放示範單位予傳媒預覽，當中參照2B座28樓B室打造的單位，日後將連同所展示裝修、間隔及設施出售，實用面積480方呎，廚房屬傳統獨立「梗廚」，大廳連接面積22方呎露台。
發展商指出，2B座全數B單位全屬兩房間隔，只有上述28樓單位屬於一房，設計師以電視櫃分隔客廳與毗鄰已改成衣帽間位置，令空間更分間。
至於根據2B座28樓C室搭建的一房戶，實用面積347方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房屬開放式。
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