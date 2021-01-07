萬科香港部署年中推出何文田樓花項目

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，香港經濟表現正面，公司今年仍看好樓市，考慮年中推出集團負責銷售的何文田樓花項目，涉及約160個單位，預期於2023年第一季落成。而屯門上源及西營盤西邊街15 Western Street餘貨今年亦會繼續推售。

此外，同系負責銷售的長沙灣The Campton今日推出5號價單，涉及47個單位，實用面積272至761方呎，開放式至三房間隔，主要為高層單位，部分有海景，價單售價由612.2萬至1,622.2萬港元，市值逾4億元。發展商推出3種付款方法，扣除最多16%折扣，該批單位折實售價由514.3萬至1,362.7萬元，呎價17,737至21,119元，平均呎價19,511元。

她續稱，The Campton已近現樓形式推出，加上層數及景觀差異，新推出單位售價有調整。新價單單位即日起開始收票，部署月中正式發售。整項目去年開售至今累售288伙，佔全數單位逾60%，套現近24億元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020