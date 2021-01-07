莊太量：RCEP將為港出口帶來更多機會

中大經濟學系副教授莊太量認為，香港經濟活動主要由進出口及金融推動，出口貨量在去年9月及10月已回到2018年中美貿易戰前水平，疫情下金融業商業收益指數按年保持增長，而受疫情影響最大的零售業及餐飲服務業在2019年分別只佔3.4%及2.8%，因此對本地經濟影響不大。

《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)落實後，將為本地轉口帶來更多機會。另外，金融市場方面，未來港元流動性將持續增強。他指由於股票市場活躍，10月份有大量資金湧入香港，資產管理業的商業收益指數過去2年即使面對疫情及社會事件，仍然錄得強勁增長。

香港的零售銷售在2019年2月開始已維持負增長，因此在基數低的情況下，他預期未來數月將結束跌勢。

雖然去年11月零售、餐飲及住宿相關行業的失業率有改善，但因應第四波疫情，政府收緊防疫措施，他相信該行業的失業率在12月將再度上升，但其他行業的失業率則漸趨穩定。

他相信通脹在過去5個月維持負增長，主要由於香港能透過減租措施有效抑制通脹。

另外，拜登當選美國總統後，他預料將會減低美國對華的貿易逆差，因為相信拜登執政較特朗普合理。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020