代理指去年工商舖成交創新低　料今年中資買家比例增

新冠肺炎疫情重創經濟及零售市道，拖累去年工商舖物業成交破底，美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，連同逾億港元公司轉讓成交在內，2020年同類物業僅錄3,830宗買賣，按年再挫18%，並創1996年有紀錄以來新低，成交額亦下跌逾21%，僅錄807.5億元。

不過，2021年工商舖表現有望好轉，他指，疫情、中美貿易角力及香港社會衝突因素已經有所減退，相信市場最壞時刻已過；加上去年成交基數低，政府又落實撤辣，而今年有多個工商舖新盤可望應市，整體成交量可望反彈，料全年約5,050宗，按年升約30%，當中商舖及寫字樓交投的反彈幅度會較大，預期今年中資買家的比率會有所增加，外資則會減退。

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