景順趙耀庭：美國社會衝突短期內影響市場

隨着民主黨奪得美國佐治亞州參議院的關鍵兩席，使民主黨可掌控參眾兩院，掀起「藍色浪潮」，讓當選美國總統的拜登能獲得更多支持來推動其議程。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，財政刺激措施有望加強，以提振美國和亞洲股市，而預期周期性、價值和細價股應在2021年跑贏重磅股。不過，美國仍可能出現進一步的社會衝突，類似的示威者包圍美國國會大樓般的事件，或在短期內影響美國市場。

趙氏又指，基於預期企業稅率會提高及面對更加嚴格的監管要求，科技股可能會在短期內跑輸大市。

他相信，新一輪刺激方案最有可能是議程首位事項，以幫助在最近的經濟援助計劃中被忽略的各州和市政府，並把直接支付額提高到每人2,000美元，及擴大失業救濟金。而美國經濟復甦仍將步履蹣跚，短期內未見具提高企業稅來補助刺激措施的誘因。

這些進一步的刺激措施應為美國經濟注入急需的強心針，一方面提振股票價格，亦有利亞洲經濟和市場，但同時亦使不斷擴張的財政債務百上加斤，給美元造成壓力並導致孳息率上升。而亞太地區以出口為導向的經濟體，最容易受到周期性因素的影響，將更為受惠。

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