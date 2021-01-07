會地今年售樓金額料破百億　啟德MONACO明日開價

發展商推盤態度轉趨積極。會德豐地產常務董事黃光耀稱，旗下啟德MONACO示範單位今(7日)率先安排傳媒預覽，最快明(8日)公布首張價單，料本周六(9日)正式開放示範單位。

他指出，項目佔逾60%單位為兩房或以下間隔，暫錄查詢中，不少來自年輕家庭，亦有部分查詢三房戶。樓盤會所室內、外面積合共超過2.19萬方呎，提供兒童遊樂空間、24小時健身室及室內、外泳池等各式設施。

另外，他表示，集團今年計劃開售多個新盤，保守估計銷售金額可超過100億元。第一季將率先推售MONACO第1、2期，首季亦有機會推出西南九龍GRAND VICTORIA第1期，下半年料發售啟德區內另一項目。年中則可望推售茶果嶺KOKO HILLS，而山頂道77號洋房盤亦有機會上半年開盤，設有8座洋房，實用面積約6,200至8,000方呎。

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